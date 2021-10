'Incidente lamentável', diz Gleisi sobre tentativa de agressão a Ciro

A presidente nacional do PT comentou o fato de militantes com a camisa da CUT abordarem o pedetista e seus assessores. Um deles tentou jogar uma garrafa em Ciro Gomes. "Esse tipo de incidente é lamentável", disse Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou ser "lamentável" a tentativa de agressão ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), ocorrida nesse sábado (2), após o ex-governador do Ceará discursar no ato contra Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista. "Esse tipo de incidente é lamentável", disse a parlamentar. "Isso nunca foi orientação do PT". A entrevista foi concedida à coluna de Chico Alves, no portal Uol.

Militantes com a camisa da Central Única dos Trabalhadores (CUT) abordaram o pedetista e seus assessores. Um deles tentou jogar uma garrafa em Ciro. Outros atiraram pedaços de madeira no veículo. Ciro saiu ileso, mas houve uma rápida briga entre os dois grupos.

"Apesar das divergências, a gente está seguindo por um movimento. É óbvio que tem essas questões colaterais", afirmou Gleisi. "Mas eu acho que temos que mostrar o seguinte: tem uma unidade no comando das forças políticas, das forças sociais e do movimento sindical para que a gente tenha um foco. Nosso inimigo é Bolsonaro".

