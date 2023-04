Inelegibilidade de Bolsonaro será um alívio, diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) será um alívio.

“Bolsonaro ficar inelegível é tipo para lavar a alma da gente. Um alívio não ver esse homem concorrendo a cargo público. Sem anistia para golpista!”, escreveu ela no Twitter.

Bolsonaro responde a um processo já em fase avançada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter, em julho de 2022, convocado uma reunião com embaixadores e, se valendo da estrutura do Palácio da Alvorada e transmitindo o evento pela EBC, tê-la utilizado para espalhar mentiras sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.

Espera-se que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, paute o julgamento do caso até o final de abril. A expectativa é pela inelegibilidade de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral Eleitoral já se manifestou neste sentido.

