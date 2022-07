Influenciadora digital morre após acidente em Santa Catarina

Desireé Almeida era seguida por mais de 1 milhão de pessoas no TikTok e 260 mil no Instagram edit

Apoie o 247

ICL

247 - A influenciadora digital Desireé Almeida, 21 anos, morreu na quarta-feira (6). Seguida por mais de 1 milhão de pessoas no TikTok e 260 mil no Instagram, ela sofreu acidente com moto na BR-101, em Itapema, em Santa Catarina.

A jovem perdeu o controle da motocicleta na pista central da BR-101, invadiu a faixa direita e bateu com um caminhão.

A influenciadora também era professora de hip hop em duas escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE