Inmet alerta para tempestades de grande perigo no RS durante o fim de semana

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Rio Grande do Sul devido à previsão de tempestades intensas neste fim de semana. As informações foram divulgadas pelo g1 RS. O estado deve enfrentar instabilidade generalizada, risco elevado de ventos fortes, granizo e acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas.

A partir deste sábado (15), uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, combinada ao fluxo de umidade vindo da região Norte, volta a aumentar a instabilidade no território gaúcho. Segundo a Climatempo Meteorologia, há possibilidade de chuva forte no Noroeste, Norte, Serra, Missões, Oeste, Campanha e em parte das regiões Central e dos Vales. Já o Litoral, o Sul e a Região Metropolitana de Porto Alegre devem registrar tempo firme, com temperaturas altas e sensação de abafamento.

O quadro muda de forma significativa no domingo (16), quando o avanço de uma frente fria pelo Sul do país, aliado ao transporte de calor e umidade da Amazônia, provoca pancadas de chuva em praticamente todas as regiões gaúchas. O Inmet emitiu alerta laranja de perigo para tempestades válido até a manhã de segunda-feira (17), com potencial para alagamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica.Para algumas áreas, o risco é ainda maior. Entre a manhã de domingo e a madrugada de segunda-feira, entra em vigor um alerta vermelho — o nível mais alto — para toda a faixa de fronteira, além de parte das regiões Norte, Central, Sul e da Serra.

A previsão indica possibilidade de acumulados de chuva acima de 100 mm por dia, rajadas de vento superiores a 100 km/h e queda de granizo.A partir de segunda-feira (17), o deslocamento da frente fria mantém o tempo instável especialmente no Litoral Norte, na Região Metropolitana e na Serra, onde ainda há risco de temporais isolados. Nas demais áreas do estado, a tendência é de enfraquecimento gradual da chuva ao longo do dia.A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais, evite áreas alagadas, redobre a atenção em locais sujeitos a deslizamentos e procure abrigo seguro em caso de vento forte ou queda de granizo. Autoridades estaduais e municipais seguem monitorando o avanço da instabilidade e reforçam que novas atualizações podem ser emitidas conforme o comportamento do sistema ao longo do fim de semana.