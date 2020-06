Inscrição de Moro na OAB racha advocacia

Advogados avaliam que violou prerrogativas dos profissionais, como quando determinou grampos no escritório Teixeira, Martins edit

247 – O ex-ministro Sergio Moro não tem garantida sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. "Advogados que integram o conselho da entidade divergem do presidente, Felipe Santa Cruz, que defendeu o direito de o ex-ministro se inscrever na ordem e poder advogar. Em discussões acaloradas em grupos de WhatsApp, muitos dizem que Santa Cruz está certo no princípio — mas já haveria mostras suficientes de que Moro violou prerrogativas de advogados", aponta a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna .

"Um grupo está fazendo um levantamento extenso delas para embasar um pedido de impugnação do registro do ex-juiz, se ele de fato solicitar a inscrição na ordem", informa ainda a jornalista.

