Ipec: Olívio Dutra lidera com 25% para o Senado no RS

Petista é seguido por Ana Amélia Lemos (PSD), com 23%, e Hamilton Mourão (Republicanos), com 16%

247 - Pesquisa Ipec para ao Senado pelo Rio Grande do Sul, divulgada nesta segunda-feira (15), mostra que o ex-governador Olívio Dutra (PT) lidera as intenções de voto com 25% das intenções de voto, seguido por Ana Amélia Lemos (PSD), com 23%, e Hamilton Mourão (Republicanos), com 16%.

A pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto em 56 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os números:

Resposta estimulada e única:

Olívio Dutra (PT): 25%

Ana Amélia Lemos (PSD): 23%

Hamilton Mourão (Republicanos): 16%

Comandante Nádia (PP): 2%

Airto Ferronato (PSB): 1%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 1%

Maristela Zanotto (PSC): 1%

Paulo Roberto da Rosa (DC): 1%

Professor Nado (Avante): 1%

Francisco Franke Settineri (PCO): 0%

Brancos e nulos: 11%

Não souberam: 17%





