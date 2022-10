Ipec para o governo do RS: Eduardo Leite tem 40% dos votos válidos

Apoie o 247

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta sexta-feira (30) e pela RBS TV, mostrou o governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) na liderança, com 40% dos votos. O candidato Onyx Lorenzoni (PL) tem 30%, e Edegar Pretto (PT), 20%. De acordo com a pesquisa, Luis Carlos Heinze (PP) teve 4% e Roberto Argenta (PSC), 2%. Quatro candidaturas ficaram com 1% cada e uma não pontuou.

Nos votos totais, Leite conseguiu 36% e Lorenzoni, 27%. Pretto ficou em terceiro, com 18%, e Heinze em quarto, com 4%.

Argenta apareceu na quinta posição, com 2%. Quatro candidaturas conseguiram 1% cada e uma não pontuou. Brancos e nulos somaram 2%, e não souberam ou não responderam, 7%.

Segundo turno

Leite vence Lorenzoni em segundo turno por 50% a 37% e Pretto por 52% a 30%. Lorenzoni ganha do petista por 44% a 36%.

Foram entrevistados 1.808 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro em 84 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02778/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04427/2022.

