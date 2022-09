Ipec RS: Olívio Dutra lidera com 30% para o Senado

Ana Amélia Lemos (PSD) com 24% e Hamilton Mourão (Republicanos) com 21% edit

247 - Pesquisa Ipec para o Senado no Rio Grande do Sul, divulgada nesta segunda-feira (26) mostra Olívio Dutra liderando com 30%, seguido de Ana Amélia Lemos (PSD) com 24% e Hamilton Mourão (Republicanos) com 21%.

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro em 85 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Resposta estimulada e única, em %:

Olívio Dutra (PT): 30% (na pesquisa anterior, de 16/9, estava com 28%)

30% (na pesquisa anterior, de 16/9, estava com 28%) Ana Amélia Lemos (PSD): 24% (25% na pesquisa anterior)

24% (25% na pesquisa anterior) Hamilton Mourão (Republicanos): 21% (19% na pesquisa anterior)

21% (19% na pesquisa anterior) Comandante Nádia (PP): 3% (3% na pesquisa anterior)

3% (3% na pesquisa anterior) Professor Nado (Avante): 2% (1% na pesquisa anterior)

2% (1% na pesquisa anterior) Fabiana Sanguiné (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

1% (1% na pesquisa anterior) Maristela Zanotto (PSC): 1% (2% na pesquisa anterior)

1% (2% na pesquisa anterior) Paulo Roberto da Rosa (DC): 1% (2% na pesquisa anterior)

1% (2% na pesquisa anterior) Sanny Figueiredo (PSB): 1% (0% na pesquisa anterior)

1% (0% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 6% (6% na pesquisa anterior)

6% (6% na pesquisa anterior) Não sabe/Não respondeu: 11% (14% na pesquisa anterior)





Confira os números da pesquisa Ipec para governador:

Resposta estimulada e única, em %:

Eduardo Leite (PSDB): 38% (na pesquisa anterior, de 16/9, estava com 38%)

Onyx Lorenzoni (PL): 25% (26% na pesquisa anterior)

Edegar Pretto (PT): 15% (10% na pesquisa anterior)

Luis Carlos Heinze (PP): 4% (4% na pesquisa anterior)

Roberto Argenta (PSC): 1% (2% na pesquisa anterior)

Rejane de Oliveira (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

Ricardo Jobim (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)

Vicente Bogo (PSB): 1% (1% na pesquisa anterior)

Vieira da Cunha (PDT): 1% (2% na pesquisa anterior)

Carlos Messalla (PCB): 0% (1% na pesquisa anterior)

Cesar Augusto (PCO): 0%*

Brancos e nulos: 4% (5% na pesquisa anterior)

Não sabe/Não respondeu: 8% (9% na pesquisa anterior)

