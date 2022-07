Irmã de Marcelo Arruda critica Bolsonaro por telefonema: "primeiro bate e depois quer consolar"

Luziana de Arruda criticou as declarações do chefe de governo minimizando o atentado terrorista cometido por Jorge José da Rocha Guaranho edit

247 - Luziana de Arruda, 44, uma das irmãs de Marcelo Arruda, militante petista assassinado por um terrorista bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), criticou o telefonema de Jair Bolsonaro à família da vítima, em que o chefe de governo não prestou a devida solidariedade aos enlutados.

Segundo ela, Bolsonaro só demonstrou interesse em falar com a família de Marcelo Arruda depois de o caso tomar o noticiário. "De repente eles resolvem se compadecer da nossa família, resolvem querer nos ouvir. Acho que ele [Bolsonaro] viu que a coisa tomou proporção gigantesca e resolveu voltar atrás das palavras", disse ela, conforme a Folha de S. Paulo.

Ela criticou as declarações do chefe de governo minimizando o atentado cometido por Jorge José da Rocha Guaranho. Bolsonaro reclamou da violência de "petistas" que chutaram a cabeça de Jorge, e o vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que casos como este acontecem "todo final de semana", com "gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas".

"[O vídeo da conversa com os irmãos] foi usado para cunho político, quando as declarações do senhor presidente da República e do seu vice não foram as declarações legais", disse a irmã. "Depois que bate ele resolve consolar. A mesma mão que pune é a mesma mão que afaga?".

Luziana também criticou o modo como o vídeo do telefonema foi divulgado. "Para nós foi um choque o que aconteceu e ver daquele jeito a divulgação do vídeo", disse.

Ela é a caçula dos sete irmãos e era bastante próxima de Marcelo Arruda.

