Itaipu reforçará segurança do reservatório com câmeras e radares

247 - A Itaipu Binacional está finalizando um amplo projeto de monitoramento eletrônico para reforçar a segurança em toda a extensão do seu reservatório. Segundo informações divulgadas pela empresa, o sistema utilizará câmeras e radares de última geração para fiscalizar as margens do lago, detectar queimadas e identificar possíveis ameaças na faixa de proteção do Rio Paraná.

De acordo com a Itaipu, o projeto — noticiado originalmente pela assessoria da Binacional — terá investimento inicial estimado em R$ 30 milhões e será implementado em quatro pontos estratégicos: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Santa Helena e Guaíra. A expectativa é que a licitação seja lançada ainda em 2025 e que o sistema comece a operar no segundo semestre de 2026.

O novo sistema faz parte de um pacote mais amplo de ações, que totalizam cerca de R$ 170 milhões, voltadas à segurança pública e à proteção das áreas sob influência da usina. “A Itaipu colabora de longa data com as forças de segurança na fronteira. Investe em equipamentos e inteligência para cuidar da sua área de interesse e contribuir com a segurança dos cidadãos. Assim, cumprimos o papel que é dado pelo presidente Lula na ajuda ao combate de ilícitos e diminuição da criminalidade no entorno do reservatório”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Cooperação com as forças de segurança

A Itaipu mantém parcerias consolidadas com órgãos de segurança federais e estaduais que atuam na fronteira. Esses acordos garantem suporte logístico, manutenção e abastecimento de veículos e embarcações utilizados em operações de policiamento e fiscalização.

Segundo Marcos Antonio Farias, chefe da Assessoria de Informações da Binacional, um marco dessa cooperação foi o apoio da empresa na criação dos Núcleos de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, em 2003, e em Guaíra, em 2008. “Os núcleos mudaram a realidade das cidades fronteiriças do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul como um todo porque executam um trabalho de repressão efetivo na apreensão de drogas, armas e contrabando”, destacou.

Tecnologia contra o crime

Em 2023, Itaipu, Polícia Federal e o Itaipu Parquetec intensificaram essa integração com o projeto Áspide Tecnológico, que emprega câmeras, drones aéreos e subaquáticos, sistemas inteligentes e gerenciamento de frota. O delegado Ronaldo de Góes Carrer, coordenador de Projetos Estratégicos da Polícia Federal no Paraná, ressaltou que “os investimentos em tecnologia e equipamentos de ponta possibilitaram uma atuação mais assertiva das equipes no combate ao crime organizado, gerando um maior número de apreensões, prisões e coleta de informações de inteligência”.

De acordo com ele, as informações obtidas com o sistema alimentam investigações que visam enfraquecer financeiramente as organizações criminosas transnacionais.

Ações integradas e resultados

Outra iniciativa destacada é a Muralha Inteligente, desenvolvida em parceria com a Receita Federal, que recebeu câmeras de leitura de placas, reconhecimento facial, drones e outros equipamentos de inteligência. O objetivo é fortalecer o combate ao tráfico de drogas, armas e ao descaminho.

A Marinha também é beneficiada com o apoio logístico da Itaipu, especialmente para operações de fiscalização no lago. “Com isso, a segurança, não só da nossa população como também das nossas águas navegáveis, fica cada vez mais qualificada para que possamos dar ao nosso país a sua soberania no dia a dia”, afirmou o capitão de fragata Uanderson Simonin Lauriano da Silva, capitão dos Portos do Rio Paraná.

A parceria com a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), também tem apresentado bons resultados. Em 2024, a Itaipu construiu uma nova sede em Guaíra e entregou duas embarcações blindadas, num investimento de R$ 26,7 milhões. “O lago representa um ambiente sensível e de interesse das forças policiais. Os investimentos em segurança são muito bem-vindos, pois contribuem significativamente com a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas instituições”, afirmou o major Éldison Martins do Prado, comandante do BPFron.

Investimento contínuo em segurança

O superintendente de Segurança Empresarial da Itaipu, Washington Alves da Rosa, destacou que a integração com as forças de segurança permite proteger as áreas de interesse da usina e, ao mesmo tempo, combater os crimes transfronteiriços. “A sinergia entre Itaipu e as forças de segurança permite o compartilhamento de informações, o aprimoramento tecnológico e o desenvolvimento de operações conjuntas, elevando significativamente os níveis de segurança e vigilância na faixa de fronteira”, completou.

Somando os investimentos realizados nos últimos anos, a Itaipu já destinou quase R$ 150 milhões em apoio às forças de segurança, valor que deve ultrapassar R$ 170 milhões até 2026. Esses recursos consolidam o papel da Binacional como uma das principais parceiras do Estado brasileiro na defesa da fronteira e na proteção ambiental do oeste paranaense.