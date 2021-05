Jovem que invadiu creche em SC matou cinco pessoas e deixou dois feridos

247 - Um jovem matou ao menos cinco pessoas e feriu outras duas após invadir uma escola infantil no município de Saudades, oeste de Santa Catarina (a 67 km de Chapecó), na manhã desta terça-feira (4).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, que ouviu testemunhas, o jovem teria entrado armado com um facão na escola, invadido uma classe e golpeado professores e alunos. Em seguida, de acordo com os relatos, ele cortou o próprio pescoço e se feriu no abdômen e no tórax. As vítimas são bebês, todos menores de dois anos.

Uma professora e dois alunos morreram no local. Outra professora e mais duas crianças tiveram lesões graves e foram encaminhadas a um hospital, segundo a PM. A mulher e uma das crianças também morreram.

