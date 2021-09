Jovem raspa o cabelo para comemorar aprovação na UFPR para Medicina e se decepciona após perder vaga: "muito triste"

O nome de Gabriel Zimermann passou da lista de aprovados para a lista de espera após a universidade anunciar falha nas notas finais do vestibular edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O estudante Gabriel Zimermann, 20, teve uma grande decepção na terça-feira (31) após um erro na lista de aprovados no vestibular para o curso de Medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR), segundo o G1.

Depois de quatro anos tentando a aprovação, Gabriel achou que havia passado na prova, mas acabou sendo um dos 31 candidatos que passaram da lista de aprovados na UFPR para a lista de espera após a universidade anunciar falha nas notas finais do vestibular.

"Abri e reabri umas cinco vezes [a lista] para ter certeza. Não conseguia acreditar. Não sabia nem o que pensar. [...] Foi a noite inteira sem conseguir dormir, fiquei muito triste mesmo", relata o estudante

PUBLICIDADE

O jovem, que mora em Curitiba, diz ter se reunido com familiares e amigos depois da divulgação do resultado para comemorar a aprovação e fazer a raspagem do cabelo, comemoração tradicional de calouros em universidades.

Na noite de quarta-feira (1), porém, a UFPR publicou uma nota retificando o resultado e, neste momento, Gabriel viu que seu nome não constava mais na lista de aprovados.

PUBLICIDADE

"Eu fico bem decepcionado mesmo. É... porque a gente não sabe muito o que pensar. Só espero que de alguma maneira o Núcleo de Concurso possa encontrar uma solução, dar uma explicação melhor, porque não sou só eu", diz ele.

A UFPR argumenta que a correção foi necessária "em virtude de uma falha ocorrida no processamento dos resultados, que fez com que deixassem de ser computados os ajustes nas notas de produção de texto decorrentes de recursos".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: