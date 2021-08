Jovem trans é assassinada durante velório do companheiro em Joinville

247 - Sabrina Martins, uma jovem trans de apenas 26 anos foi assassinada a tiros na noite desta sexta-feira (6) enquanto estava no velório do companheiro em Joinville (SC). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um dia antes, o companheiro havia sido morto com vários tiros de pistola na cabeça no bairro Aventureiro, também em Joinville. Ele tinha 23 anos.O velório do companheiro de Sabrina Martins ocorria na capela mortuária São Sebastião, no bairro Iririú. Conforme o delegado Rafaello Ross, ouvido pelo G1 , dois homens entraram no local por volta das 22h e atiraram cerca de 10 vezes contra a jovem. A Polícia Militar informou que os criminosos fugiram a pé. Eles não foram encontrados.

Sabrina Martins foi levada para o Hospital Municipal São José, em Joinville, pela ambulância da PM. Ela morreu após dar entrada na unidade.

Os dois homens que invadiram o velório não haviam sido identificados até 15h20 deste sábado. As investigações ficarão sob responsabilidade da

