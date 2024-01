Jovens morreram asfixiados por monóxido de carbono em BMW, aponta perícia

De acordo com a investigação, o vazamento do gás foi consequência de modificações irregulares no sistema de escapamento do veículo edit

247 - A perícia das forças de segurança de Santa Catarina apontou que os quatro jovens mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú (SC) foram vítimas de asfixia por monóxido de carbono, no dia 1 de janeiro. De acordo com a investigação, o vazamento do gás foi consequência de modificações irregulares no sistema de escapamento do veículo.

A Polícia Científica fez 18 exames periciais no corpo das vítimas e no carro. Foram ouvidas testemunhas, familiares e donos de oficinas mecânicas onde as customizações foram feitas.

O responsável por uma dessas oficinas, no interior de Minas Gerais, e três mecânicos, que serão interrogados na próxima semana, devem ser responsabilizados. As vítimas foram Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, e Nicolas Kovaleski, de 16.

