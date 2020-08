Judiciário manda Renault readmitir 747 empregados da montadora

247 - A Justiça do Trabalho determinou nesta quarta-feira (5) que a Renault readmita os 747 funcionários dispensados no final do mês passado da fábrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A pena é de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A Renault atribuiu as demissões à pandemia do coronavírus. As vendas da montadora caíram 47% no primeiro semestre de 2020. Mas, de acordo com a juíza Sandra de Oliveira Dias, da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, não houve um processo prévio de negociação coletiva junto ao sindicato da categoria.

"[...] Compromisso este que foi incontroversamente descumprido, haja vista que a ré [Renault], na primeira tentativa frustrada de estabelecer programa de demissão voluntária, via negociação coletiva, optou por romper com as tratativas coletivas e dispensar de forma ilícita mais de 700 trabalhadores", escreveu a magistrada. O relato foi publicado no jornal Folha de S.Paulo.

Em nota, a empresa informou que tenta negociar com os empregados desde abril, mas que as propostas foram rejeitadas. Segundo a empresa, os demitidos mantiveram seus benefícios por alguns meses.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.