Judiciário nega aborto a mulher grávida de gêmeas siamesas. 'Está sendo horrível', diz ela

247 - O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) negou nesta sexta-feira (14) a autorização para a auxiliar de limpeza Lorisete dos Santos, de 37 anos, fazer aborto. Ela está grávida de gêmeas siamesas e teve a autorização negada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A legislação permite o aborto é permitido no Brasil em três hipóteses: a gravidez que foi consequência de um estupro, risco de morte para a mulher causado pela gravidez ou se o feto for anencéfalo (má formação no cérebro). As informações foram publicadas nesta sexta pelo portal G1.

A Defensoria Pública de São Luiz Gonzaga (RS) disse haver "a impossibilidade de vida fora do ventre materno". De acordo com o defensor Andrey de Melo, "a Lorisete procurou a defensoria de São Luiz Gonzaga já de posse de laudos, tanto da rede pública municipal, quanto do Hospital Fêmina, que davam conta da impossibilidade de vida extra uterina dos gêmeos siameses". "Eles têm compartilhamento de órgãos vitais, e a medicina então não tinha o que fazer pra garantir a vida deles", disse.

Laudos médicos apontaram que as crianças estão unidas pelo corpo, com dois corações, colunas próximas, e apenas dois braços e duas pernas.

A gestante procurou a Defensoria Pública de São Luiz Gonzaga em 8 de setembro, com 25 semanas de gestação, e está com a cesariana marcada para o dia 31 de outubro.

