Juiz da Lava Jato, Eduardo Appio anula condenação de Sérgio Cabral imposta por Moro

247 - O juiz Eduardo Appio, novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba (PR), anulou a condenação imposta em 2017 contra o ex-governador Sérgio Cabral pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro, atual senador pelo União Brasil-PR.

O magistrado concordou com pedido feito pela defesa de Cabral, que

citou as mensagens trocadas entre Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, atualmente deputado federal pelo Podemos-PR. De acordo com as mensagens, conhecidas como Vaza Jato, o ex-juiz interferia na elaboração das denúncias, que devem ser feitas por promotores. O atual parlamentar do União Brasil agia como uma espécie de assistente de acusação.

"Os diálogos juntados aos presentes autos pela defesa de Sérgio Cabral demonstram, de forma absolutamente segura e irrefutável, que existem indícios mais do que suficientes de cumplicidade entre estes dois agentes do Estado brasileiro, em desfavor de um acusado em processo criminal", escreveu Eduardo Appio em decisão nesta terça-feira (2).

Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão neste processo, pena mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O ex-governador acumula 20 condenações criminais, 19 relacionadas à Lava Jato. A partir de 2021 ele conseguiu vitórias nos tribunais superiores que levaram à anulação de três sentenças. Appio lhe garantiu a quarta vitória nesse tema. Cabral está livre desde o fim do ano passado, após seis anos de prisão preventiva.

