Justiça condena policiais que chutaram, socaram e deram choques em adolescente na vala de esgoto

247 - O juiz Marcelo Pons Meirelles, da Vara Militar de Florianópolis, condenou quatro policiais militares pelo crime de tortura contra um jovem de 15 anos, durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais em 2012. De acordo com a denúncia, os policiais levaram o adolescente até uma vala de esgoto, onde chutaram, socaram, darem choques, esfregarem seu rosto no chão e urinaram sobre o garoto.

Os agentes foram condenados a 2 anos e 8 meses de prisão, em regime inicial aberto, com o agravante de serem agentes públicos e de o crime ter sido praticado contra adolescente.

Os policiais alegaram falta de provas e contradições nos fatos narrados. De acordo com o blog do Fausto Macedo, os agentes não negaram que a vítima tinha ferimentos, mas disseram que as lesões não condiziam com o laudo pericial.

Os militares afirmaram que o adolescente se feriu enquanto tentava fugir em meio à mata, após a abordagem.