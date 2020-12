Lasier quer que Barroso esclareça no Senado pressão para impedir prisão na 2ª instância

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) apresentou requerimento para que a CCJ do Senado convide Luís Roberto Barroso. Em seu livro "Sem data venia: um olhar sobre o Brasil e o mundo", o magistrado do STF disse dois ministros da Corte mudaram seus votos sobre a prisão em segunda instância porque foram pressionados edit

247 - O senador Lasier Martins (Podemos-RS) apresentou requerimento para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado convide o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, com o objetivo de fazê-lo prestar esclarecimentos sobre a pressão em cima da Corte para uma votação contrária à prisão de condenados em segunda instância.

Em seu livro "Sem data venia: um olhar sobre o Brasil e o mundo", Barroso afirmou que dois ministros do STF votaram pela prisão de condenados em segunda instância, porém mudaram seus votos por causa da pressão "dos que pretendem que tudo permaneça como sempre foi".

"Isso é muito grave. Que ele esclareça que pressões foram essas e quais ministros mudaram de posição", afirmou o senador.

Apresentei requerimento para que a CCJ do Senado convide o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a prestar esclarecimentos sobre a pressão que ministros sofreram para votar contra a prisão em segunda instância. pic.twitter.com/e8Y3Fd1ogN — Lasier Martins (@lasiermartins) December 15, 2020

