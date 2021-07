Lava Jato de Curitiba renova equipe de procuradores e anuncia mudanças no funcionamento

247 - A força-tarefa da Lava Jato de Curitiba foi revitalizada nesta quinta-feira (21), com a chegada de cinco procuradores e uma mudança na sistemática de atuação. Os nomes já foram designados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no início do mês. Eles devem chegar a Curitiba nas próximas semanas.

Após cometerem uma série de ilegalidades e com a declaração, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que Sergio Moro foi um juiz suspeito, a atuação da força-tarefa anterior, que era coordenada pelo procurador Roberson Pozzobon, foi interrompida.

A procuradora Monique Cheker vai assumir vaga do 15º Ofício da Procuradoria da República do Paraná, que corresponde à função de procurador natural da operação. Anteriormente, a vaga era do antigo coordenador da extinta força-tarefa, Alessandro Oliveira, que morreu em maio.

A PGR autorizou, ainda, a criação de quatro cargos temporários, com prazo inicial de um ano. Os procuradores Antônio Augusto Teixeira Diniz, Luiz Paulo Paciornik Schulman, Luciana Sperb Duarte Vassali e Renan Paes Felix ocuparão essas vagas.

Cada procurador deve ter atuação independente em seu acervo, mas a intenção é que o grupo trabalhe de maneira conjunta. Ainda não se sabe se haverá uma função de coordenação.

Pozzobon estava coordenando as investigações da Lava Jato de Curitiba desde a morte de Oliveira, em conjunto com um núcleo de procuradores dentro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF do Paraná.

Parecer da subprocuradora-geral da República Maria Caetana Cintra Santos sustenta que o objetivo da medida é "assegurar a continuidade dos serviços, a responsabilização cível e criminal de pessoas envolvidas nos ilícitos praticados em detrimento da Petrobras e afastar potenciais riscos de prescrição". (Com informações do Globo).

