Lei que proíbe cachorro de latir é aprovada em Penha, Santa Catarina

O tutor do animal poderá desembolsar até R$ 23 mil caso provoque ou não impeça o bicho de estimação de fazer barulho

247 - Uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Penha, cidade no interior de Santa Catarina, causou indignação nos moradores do local. Apresentada pelo vereador Everaldo Dal Posso (PL) a proposta proíbe cachorros de latirem.

Segundo informações do jornal Diário de Pernambuco, o tutor do animal, que poderá desembolsar até R$ 23 mil caso provoque ou não impeça o bicho de estimação de fazer barulho.

Alguns vereadores alegaram que só votaram a favor do projeto porque não leram o documento. A proposta, no entanto, foi vetada pelo prefeito do município, Aquiles da Costa (MDB).

