Leite nomeia ex-presidiário para chefiar "recuperação" de detentos e volta atrás após série de críticas

247 - Com medo de repercussão, o ex-presidiário Lacir Moraes Ramos, que cumpriu 29 anos por crimes como homicídio, latrocínio, roubo e furto, deixou o cargo de Chefe de Seção da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, ao qual foi nomeado pelo governo de Eduardo Leite no último dia 8. A informação é do jornal da Cidade.

A revogação da nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (18). Porém, na mesma edição, Lacir recebeu a nomeação para outro cargo, agora na Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda.

De acordo com a reportagem, a nomeação de Lacir gerou diversas críticas, inclusive por agentes penitenciários, que pedem concurso público. Ao ser nomeado, Lacir chegou a declarar: ‘não existe ser humano irrecuperável e eu sou um exemplo’.

Atualmente, Lacir é pastor evangélico.

