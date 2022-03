Leonel Radde denuncia nova ameaça contra Lula feita em grupo de militares: "eu mato"

Apoie o 247

247 – A fascistização do Brasil avança a passos largos e ontem o vereador Leonel Radde, de Porto Alegre, denunciou nova ameaça contra a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida num grupo de whatsapp composto por militares. Um deles teria prometido assassinar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas, se receber ajuda de Jair Bolsonaro. Confira:

NOVA AMEAÇA AO @LulaOficial em nossos canais. Dessa vez recebemos denúncia de ameaça feita em um grupo de whatsapp formado por militares e ex-militares do Rio Grande do Sul.

(+) pic.twitter.com/9ThAIc3e5J — Leonel Radde (@LeonelRadde) March 30, 2022





Isso é resultado do discurso de ódio bolsonarista que instiga a violência. Novamente, alertamos que, infelizmente, é muito provável que haverá atentados cometidos por bolsonaristas e representantes da extrema-direita contra a democracia ao longo do processo eleitoral. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Leonel Radde (@LeonelRadde) March 30, 2022

