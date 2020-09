Levantamento do Paraná Pesquisas indica reeleição de Rafael Greca para prefeito de Curitiba

Pesquisa de opinião pública do instituto Paraná Pesquisas, realizada no município de Curitiba entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 2020, entrevistou 800 eleitores. O levantamento aponta que Rafael Greca será reeleito em dois cenários estimulados, com 40% das intenções de votos no primeiro e 43,6% no segundo edit

247 - Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas realizada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro aponta que o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, lidera em todos os cenários de primeiro turno do processo eleitoral de 2020 e caminha para uma reeleição. Greca aparece com 40% das intenções de votos no primeiro cenário estimulado, com 43,6% no segundo. O levantamento também aponta que a atual gestão da capital paranaense é aprovada por 59,8% dos entrevistados, contra 35,8% que desaprovam e 4,5% que não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa de opinião pública realizada no município de Curitiba entrevistou por telefone 800 eleitores, que têm 16 anos ou mais. A amostra apresenta um grau de confiança de 95%, sendo a margem de erro considerada de 3,5% para mais ou para menos.

