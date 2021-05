Lewandowski nega pedido de suspensão de impeachment do governador de Santa Catarina

O pedido foi apresentado pelo deputado estadual Laercio Schuster (PSB). O julgamento do impeachment de Carlos Moisés está marcado para sexta-feira edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski negou nesta quinta-feira (6) pedido para a suspensão do julgamento de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), marcado para sexta-feira (7).

O pedido foi apresentado pelo deputado Laercio Schuster (PSB), que alegou ter havido "supressão total da fase instrutória do processo, bem assim dos atos formais prévios ao julgamento final".

Lewandowski nem chegou a analisar o mérito do pedido, porque julgou que o parlamentar não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com as decisões reclamadas. O ministro entendeu que o deputado não tinha motivos para apresentar o pedido ao STF.

