Líder do ataque nazista em Porto Alegre ocupa cargo de confiança do prefeito

247 - Líder do ataque à Câmara Municipal de Porto Alegre (RS), nessa quarta-feira (20), Antonio Bertolin ocupa um cargo de confiança do prefeito Sebastião Melo (MDB). De acordo com o Diário Oficial do município, ele foi nomeado Gerente de Projetos I do gabinete da Diretoria-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Demae). Na manhã desta quinta-feira (21), a bancada do PT e da oposição foram à Delegacia de Combate à Intolerância para denunciar os ataques fascistas.

Segundo o vereador Leonel Radde (PT), o homem estava em horário de trabalho e segurou um cartaz com a suástica nazista durante o protesto. O parlamentar afirmou, ainda, à Revista Fórum, que esta não foi a primeira vez que Bertolin entrou no plenário. Na segunda-feira (19), ele estava circulando normalmente na parte interna da Casa, apesar disso não ser permitido (leia a íntegra na Revista Forum).

