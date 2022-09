Liderança negra do PDT gaúcho, Antônio Carlos Côrtes é ameaçado de expulsão por apoiar Lula

Executiva regional do movimento negro do PDT diz que abrirá um processo na comissão de ética por deslealdade edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos fundadores do Grupo Palmares, responsável pelo 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e liderança do PDT do Rio Grande do Sul, o advogado Antônio Carlos Côrtes tem sido ameaçado de expulsão pela executiva regional do movimento negro do PDT.

Segundo o Afropress, o motivo é o apoio de Côrtes à candidatura do ex-presidente Lula (PT), em detrimento da candidatura do PDT, encabeçada por Ciro Gomes.

A executiva regional ameaça abrir um processo na comissão de ética por deslealdade.

Côrtes afirmou que aguardará o início do processo para se manifestar. “Entretanto para que não transite em julgado inverdades, estas, sim, oportunistas, preliminarmente, informo que não tenho e nunca trabalhei com vínculo com nenhum parlamentar do partido. Sempre fui livre e independente. O presidenciável Ciro Gomes desdenhou os negros e isto não admito. Não sou capacho de ninguém. Ademais, se o partido me rejeitou para o Senado, não entendo porque está preocupado com as minhas opiniões e posições públicas, como homem livre que sou". Ele ainda reiterou seu apoio a Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.