Lula convoca 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado em creche de Blumenau (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado em creche de Blumenau (SC), interrompendo uma cerimônia para prestar condolência aos pais, mães e familiares das crianças mortas em ataque.

“Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados. Uma figura, que parece um ser humano, porque tem cabeça, tem braços, tem pernas, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que todos os nós que somos pais, avós, mães, tios jamais imaginávamos que pudesse acontecer”, afirmou.

Lula ainda disse que o assassino não tem “nada de humano” e “deve ter vindo do planeta do ódio”. “Não tem palavra para consolar as famílias”, afirmou Lula, pedindo um minuto de silêncio.

AGORA: @LulaOficial convoca 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado em creche de Blumenau. Presidente interrompeu cerimônia para prestar condolência aos pais, mães e familiares das crianças mortas em ataque. pic.twitter.com/7wnhiiHGiQ April 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.