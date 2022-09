"Lula é o lado certo da história e fará o Brasil voltar a ser respeitado", diz Dilma em Curitiba

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou, durante um ato em Curitiba (PR) realizado neste sábado (17), que é preciso centrar esforços para assegurar a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial. “A partir do fim desse ato, nós temos de conquistar voto a voto, reverter qualquer possibilidade de que a gente não ganhe no primeiro turno”, disse. “Lula é o lado certo da história, é o lado da reconstrução do Brasil”, destacou mais à frente.

“Temos uma missão, temos de fazer um esforço enorme agora, e tem que ser agora. Quando existe uma vontade, tem um caminho, e nosso caminho é claro: vamos nos mobilizar, ir para a rua, conquistar voto a voto. Vamos fazer a diferença elegendo Lula presidente", disse Dilma.

"Ninguém que tem coração pode ver o povo brasileiro mendigando. Tenho certeza que o presidente Lula, o melhor presidente desse país, vai reverter", assegurou. Ela também destacou a importância do voto feminino e criticou o desmonte de políticas públicas por parte do governo Jair Bolsonaro (PL).

"As mulheres não vão deixar um genocida que não se importou com a saúde da população desse país", assegurou a ex-presidente em referência à rejeição de Bolsoanro junto ao eleitorado feminino. “O Bolsonaro está retirando o auxílio creche, o que é gravíssimo em um país como o nosso. É roubar o nosso futuro. É através da escola que nós podemos resgatar a brutal desigualdade que existe entre as famílias brasileiras. As famílias pobres, com menos letramento que as outras, têm um efeito sobre as crianças, que a gente consegue reverter na creche. Por isso o presidente Lula investiu muito fazendo creches, e eu tenho a honra de ter dado continuidade a esse projeto. Nós só vamos sair da brutal desigualdade por meio do investimento forte em educação, que começa nos primeiros anos", afirmou.

