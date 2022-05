Lula lamenta a morte da ex-primeira-dama do RS Judite Dutra

Esposa do ex-governador Olívio Dutra (PT) faleceu na manhã desta sexta (20) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (20), o falecimento da ex primeira-dama gaúcha Judite Dutra, aos 78 anos. Esposa do ex-governador Olívio Dutra (PT) estava internada no Instituto de Cardiologia por complicações de diabetes.

Em nota, Lula destacou a trajetória de Judite Dutra e manifestou solidariedade ao ex-governador Olívio Dutra e seus familiares. "Foi parceira sempre presente de Olívio quando ele foi prefeito, governador e ministro das Cidades. Um casamento de 54 anos que é exemplo para todos de amor, companheirismo e compromisso", disse Lula.

Leia a nota de Lula na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valiosa companheira do projeto de um Rio Grande do Sul e de um Brasil mais justo e democrático, a ex primeira-dama gaúcha Judite Dutra faleceu nesta sexta-feira (20), devido a complicações causada pela diabetes. Deixa seu marido, Olívio Dutra, os filhos Espártaco e Laura, e os netos Lorenzo e Benício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Judite nasceu em Rolador, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, em 12 de novembro de 1943. Morou, desde a infância, em São Luiz Gonzaga, nas Missões, onde se formou no magistério, atuou como professora e conheceu Olívio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi parceira sempre presente de Olívio quando ele foi prefeito, governador e ministro das Cidades. Um casamento de 54 anos que é exemplo para todos de amor, companheirismo e compromisso.

Ao meu amigo Olívio, seus filhos e netos, meus sentimentos e meu abraço afetuoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luiz Inácio Lula da Silva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE