Mãe confessa ter matado filha de 11 anos porque ela ficou 'sexualmente ativa', diz polícia

247 - A mãe da menina de 11 anos encontrada morta esta semana em Timbó, no Vale do Itajaí, confessou à Polícia Civil ter matado a filha com socos e chutes. De acordo com a delegacia, a mulher admitiu ter matado a menina como forma de represália, porque não aceitava que a filha havia se tornado "sexualmente ativa". A mulher e o padrasto da criança foram presos preventivamente. A informação foi publicada pelo portal G1.

O padrasto ficou em silêncio durante o depoimento. Ele foi apontado pela Polícia Militar como suspeito, mas teria negado a autoria do homicídio.

Inicialmente, o casal disse que a menina caiu de uma escada após tentar resgatar um gato. Depois a dupla afirmou que ela começou a passar mal e chamaram os bombeiros.

"Ambos foram esclarecidos das contradições entre a versão apresentada e as provas reunidas", informou a Polícia Civil, em nota.

