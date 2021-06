Manuela D’Ávila denuncia ameaças de estupro contra sua filha de 5 anos

"Foi devastador lidar com isso. A Polícia já acompanha o caso. O que é evidente que não diminui o medo", disse a ex-deputada edit

manuelaRevista Fórum - A ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB) fez uma postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (2), em que denuncia ameaças que ela e sua família estão sofrendo por parte de grupos de ódio e desabafa: “Ontem à noite, em um debate, me perguntaram se eu não sinto vontade de desistir. Sim, eu sinto. Todos os dias. Ao contrário do que muitos pensam, a violência política está cada vez mais intensa. O último mês foi muito agressivo e me impactou muitíssimo”.

Isso porque, além de ser alvo de ameaça de morte, sua filha de 5 anos passou a ser ameaçada de estupro. Segundo Manuela, um pai de uma criança que estuda na mesma escola que Laura, sua filha, tirou uma foto dela e passou a divulgá-la em grupos de ódio na internet.

Leia a íntegra na Fórum.

Um pai da escola de Laura (cuja identidade Conhecemos o que torna tudo ainda mais cruel) tirou uma fotografia de Laura e a entregou para os grupos que distribuem ódio nas redes. A partir disso, todo o submundo da internet passou a usar a imagem dela para nos agredir. — Manuela (@ManuelaDavila) June 2, 2021

Mas nenhuma jamais havia envolvido sua escola e algum pai de colega. Foi devastador lidar com isso. Ver a imagem sendo usada por toda essa gentalha que vive as nossas custas, diz que é político e só faz o mal, foi uma violência imensa. June 2, 2021

São anos vivendo assim. A gente mal toma ar de uma agressão e vem a próxima. Mas quando a gente respira, a gente lembra que tem um mundo pra mudar. Que tem um genocida no governo. Que tem mãe enterrando filho e filho enterrando mãe. Que tem criança trabalhando. — Manuela (@ManuelaDavila) June 2, 2021

Se todos os dias tenho vontade de desistir, todos os dias me lembro das imensas razões que temos para continuar. — Manuela (@ManuelaDavila) June 2, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.