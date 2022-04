Manuela D'Ávila lidera corrida para o Senado no RS; Mourão aparece em segundo

A ex-deputada, que integra o PC do B, tem 20% dos votos na corrida para o Senado no Rio Grande do Sul edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada nesta segunda-feira (18), mostrou que, no Rio Grande do Sul, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera a corrida eleitoral para o Senado, com 20% dos votos.

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), ficou em segundo lugar, com 16%.

A ex-senadora Ana Amélia (PP) apareceu na terceira posição, com 12% do eleitorado, seguida pelo ex-governador José Ivo Sartori, do MDB (10%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB), Romildo Bolzan (PDT) e Lasier Martins (Podemos) ficaram com 4% dos votos cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brancos e nulos somaram 10%, e não souberam responder, 20%.

Foram entrevistados 1.200 eleitores, por telefone, com 16 anos ou mais, entre 15 e 16 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como RS-06633/2022.

Governo

O levantamento mostrou que, na corrida para o governo do Rio Grande do Sul, com 20% das intenções de voto, o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) lidera com 20% dos votos.

Romildo Bolzan (PDT) e Beto Albuquerque (PSB) ficaram com 7% cada. Em seguida apareceu Ranolfo Vieira Jr (PSDB) com 6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Edegar Pretto (PT) e Luiz Carlos Heinze (PP) pontuaram 5% cada, e Roberto Argenta (PSC) e Gabriel Souza (MDB), com 2% cada um.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE