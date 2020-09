Manuela D'Ávila propõe amplo diálogo antes de reabrir escolas em Porto Alegre

"O governo precisa ouvir quem está envolvido no dia a dia das escolas, só uma gestão democrática da rede escolar pode levar a uma solução para todos e todas", escreveu no Twitter a candidata a prefeita de Porto Alegre pelo PCdoB, Manuela D'Ávila edit

247 - A candidata a prefeita de Porto Alegre pelo PCdoB, Manuela D'Ávila, escreveu no Twitter que sua gestão fará um amplo debate para definir os protocolos e datas para o retorno de aulas presenciais nas escolas da capital.

Para ela, entender o dia a dia das escolas e suas necessidades é o único caminho para encontrar uma boa solução para o tema. "O governo precisa ouvir quem está envolvido no dia a dia das escolas, só uma gestão democrática da rede escolar pode levar a uma solução para todos e todas. Ao contrário do secretário municipal, que se recusa a ouvir a comunidade escolar, nós acreditamos em um amplo processo de diálogo para que medidas como o retorno às salas de aula sejam estabelecidas. Enquanto isso os professores, com razão, se colocaram em estado de greve por alegar a impossibilidade de garantir segurança sanitária".