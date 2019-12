Manuela lidera pesquisa para prefeitura de Porto Alegre

Manuela D’Ávilla (PCdoB-RS) lidera a intenção de voto para a prefeitura de Porto Alegre, com 18,3% da preferência do eleitorado, segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que. Em seguida aparecem o deputado estadual Sebastião Melo (MDB-RS), com 15,5%, e o atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior (PSDB-RS), com 11,2% das intenções de voto edit