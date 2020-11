Manuela sobe cinco pontos e chega a 51% em Porto Alegre contra 49% de Melo, que caiu cinco

247 – A pesquisa Ibope encomendada pela RBS TV, divulgada neste sábado (28), aponta os seguintes percentuais de votos válidos para segundo turno das Eleições 2020 para a Prefeitura de Porto Alegre: Manuela D'Ávila (PC do B): 51% e Sebastião Melo (MDB): 49%, segundo reportagem do G1, publicada neste domingo. Em relação ao levantamento anterior do Ibope, divulgado em 24 de novembro, Manuela D'Ávila (PC do B) tinha 46% e subiu para 51%, enquanto Sebastião Melo (MDB): tinha 54% e caiu para 49%.

