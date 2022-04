Maria do Rosário manda recado a Cantanhêde: 'sugiro entrevistar os advogados de Lula, que derrotaram Moro no Brasil e na ONU'

A deputada do PT-RS fez uma postagem na rede social após a jornalista Eliane Cantanhêde anunciar uma entrevista com o ex-juiz declarado parcial pelo STF Sergio Moro edit

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) fez nesta quarta-feira (27) uma provocação a Eliane Cantanhêde após a jornalista anunciar uma entrevista com o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro. No Twitter, a parlamentar sugeriu uma entrevista com os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins, que defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eles que derrotaram o Moro no Brasil e na ONU", escreveu a petista.

O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que o ex-presidente Lula foi vítima da parcialidade de Moro quando o ex-juiz era responsável pelos processos da antiga Operação Lava Jato, em Curitiba (PR).

Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Moro nos processos contra o petista.

Em março de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também decidiu que o procurador Deltan Dallagnol deve indenizar Lula em R$ 75 mil pela apresentação de um PowerPoint em 2016, quando o então coordenador da força-tarefa da Lava Jato fez acusações sem provas contra o ex-presidente.

Sugiro entrevistar os advogados do Lula, Vanessa e @Cristianozaninm . Eles q derrotaram o Moro no Brasil e na ONU https://t.co/OZ8OMPaF3P

