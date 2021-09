Maria do Rosário: "Paulo Freire é a antítese do neoliberalismo"

Apoie o 247

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), em entrevista à TV 247, falou sobre o centenário de Paulo Freire e disse que o educador, patrono da educação brasileira, é a "antítese da extrema direita e do neoliberalismo". Paulo Freire completaria 100 anos no próximo dia 19.

Para a parlamentar, Paulo Freire está ao lado de outros pensadores, como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, "que desvendaram o que é a opressão histórica do Brasil". "O Paulo Freire, na proposta educacional dele, [coloca] a dimensão do 'vamos nos conhecer', 'vamos conhecer o Brasil a partir do reconhecimento dos saberes e do rosto da nossa gente'. Por isso eu acho que ele é 'perigoso', porque ele é a antítese sim do neoliberalismo".

"Ele [Paulo Freire] foi visionário porque ele acabou percebendo o tamanho do neoliberalismo que ele nem viria a viver para ver os efeitos, mas conseguiu fazer a leitura de mundo, que é a proposta que ele tem para todos nós, do que significaria essa ideologia neoliberal. Então creio que ele é 'perigoso' para a dimensão da extrema direita porque ele é radicalmente democrático, inclusive questionador das estruturas de Estado. Sem propor o individualismo, ele propõe o empoderamento do sujeito que, percebendo as condições de vida de sua classe, busca transformar a realidade de forma organizada".

