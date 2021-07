Médico do RS é investigado sob suspeita de abuso sexual de mais de 50 vítimas

247 - Mais de 50 mulheres entraram em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para denunciar casos de abuso sexual que teriam sido cometidos por um cirurgião plástico com mais de 90 mil seguidores no Instagram, fotos com influencers e uma clínica em área nobre de Porto Alegre, no bairro Três Figueiras. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Doze delas tinham procurado a polícia há mais tempo. Seus depoimentos embasaram uma investigação por crimes contra a dignidade sexual iniciada cerca de seis meses atrás. Nesta terça-feira (13), em operação desencadeada pela 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços associados ao médico Klaus Wietzke Brodbeck, na capital gaúcha.

Depois que a operação se tornou pública, outras pessoas procuraram a polícia para relatar supostos abusos. Foram mais de 40 mulheres em apenas dois dias. Até quarta-feira (14), mais de 20 vítimas foram ouvidas, e as oitivas continuariam nesta quinta (15).

No perfil “Bioplastia - Dr Klaus Brodbeck”, ao qual ele limitou o acesso depois da operação policial, há fotos ao lado da viúva do MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, que tem 6,7 milhões de seguidores, e da apresentadora e ex-BBB Jaque Khury, com público de 1,3 milhão na rede social.

A reportagem ainda informa que o médico é alvo de procedimentos administrativos no Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul). Em 2008, segundo a entidade, ele já tinha recebido pena disciplinar de censura pública.

Segundo o vice-presidente da entidade, Eduardo Neubarth Trindade, se comprovadas as acusações, Brodbeck pode ser cassado de forma definitiva e proibido de trabalhar em todo o território nacional.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.