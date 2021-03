Médico é espancado por familiar após alertar sobre riscos da Covid-19, no Paraná

247 - Mais uma cena promovida por negacionistas acaba em violência No Brasil. O médico infectologista José Eduardo Mainart Panini foi agredido por um familiar após alertar sobre os riscos da Covid-19, em Toledo, no oeste do Paraná. Segundo ele, o agressor estava se preparando para ir a uma festa. A reportagem é do portal G1.





"Fomos tentar falar que era errado, que ele não deveria ir à balada e colocar em risco a saúde de ninguém, e ele já partiu para cima de mim. Até que chegou um amigo dele, que estava no carro o esperando, me segurou no chão, me deu um mata-leão, apertando muito meu pescoço, enquanto esse familiar me agredia. Minha esposa, que também é médica, também foi agredida com um soco", contou.

Ele conta que chegou em casa depois de passar o dia em reunião justamente vendo que a situação da pandemia tinha piorado muito. “Daí veio esse familiar, que mora com idosos, e falou que ia desrespeitar tudo. Fui agredido por tentar alertar sobre a atual situação da pandemia e por uma pessoa que realmente não se solidariza com o que está acontecendo. Dói, mas sinto que estou do lado que zela pela vida", comentou Panini.

Segundo a reportagem, a esposa dele registou um boletim de ocorrência sobre a agressão, sem referência ao ambiente profissional do médico, na Polícia Civil de Toledo. Nesta segunda-feira, Panini disse que também foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência, após a postagem repercutir nas redes sociais. Na terça-feira (2), ele passará por exame de corpo de delito.

