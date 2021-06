Menino que caiu do "Gorila", no Beto Carrero, passa por cirurgia, mas estado ainda é considerado grave

247 - A madrinha do menino Enzo Vaz Ferreira Pontes, de 6 anos, que caiu de uma atração do parque Beto Carrero, em Santa Catarina, no sábado, 19, afirmou que o “sonho” do garoto era conhecer o Beto Carrero. "Dei de presente a ele os ingressos porque ele disse: 'Meu sonho, madrinha, conhecer o Beto Carrero", contou Thais Kieski, que é sobrinha da mãe do garoto, ao UOL.

Num primeiro pronunciamento da família após o acidente que deixou o garoto hospitalizado em estado grave, os pais de Enzo disseram que o filho se assustou com um barulho do brinquedo "Gorila" e se desequilibrou.

O passeio foi um presente de aniversário da madrinha. Em nota, advogados da família relataram que "todos estavam em clima de festa até que o menino Enzo solicitou aos pais para que fosse tirada uma foto na atração chamada 'o Gorila', onde todos os dias se forma uma fila de pessoas para tal finalidade”.

“Neste dia não haviam filas, desse modo, o menino, como toda a criança de 6 anos, subiu no local indicado para ter acesso a mão do Gorila e poder tirar a foto”. “‘O Gorila’ emitiu um rugido muito alto, assustando-o e fazendo com que se desequilibrasse e caísse, batendo a sua cabeça no chão. Tudo isso em uma fração de segundos, sem que os pais pudessem segurá-lo".

A nota ainda informa que o brinquedo não tinha placa com indicação etária e nenhum aviso de que a atração produzia um som alto. A família defende que a atração deveria estar fechada no dia do acidente, já que havia chovido e o brinquedo "estava extremamente liso".

Enzo está internado na UTI do hospital Pequeno Anjo, em Itajaí (SC), "vítima de traumatismo crânio encefálico secundário à queda", segundo boletim médico. Ele passou por neurocirurgia "com melhora dos padrões tomográficos após o procedimento", mas o estado ainda é considerado grave.

