'Menosprezei capacidade de fazer o mal do Bolsonaro', diz Eduardo Leite

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que subestimou a capacidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "fazer o mal" quando declarou voto nele em 2018, quando o atual ocupante do Palácio do Planalto disputava o segundo turno das eleições presidenciais contra Fernando Haddad (PT). A informação é do portal UOL.

O governador, que disputa as prévias do PSDB para ser candidato à presidência em 2022, disse que, naquele momento, a volta do PT ao poder lhe parecia um "mal maior".

“Era um caminho muito difícil. A volta do PT ao poder parecia um mal maior naquele momento. Eu menosprezei de fato a capacidade de fazer o mal do Bolsonaro. Eu não considerava... especialmente não sabíamos que haveria uma pandemia em que esta crueldade do presidente se apresentasse fatal, como se apresenta, com perdas de vidas”, disse.

