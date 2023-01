Minissérie sobre incêndio na boate Kiss desperta comoção e revolta; TV 247 entrevistou sobrevivente

Apoie o 247

247 - A minissérie “Todo dia a mesma noite”, que estreia na Netflix nesta quarta-feira (25), parte da vida cotidiana de muitos jovens: ir a uma balada na noite de um sábado. Seria uma ação corriqueira se eles não tivessem ido à boate Kiss, em Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013, quando aconteceu o incêndio que matou 242 pessoas, a maioria jovens.

A produção ficcional, dirigida por Julia Rezende, é inspirada no livro “Todo dia a mesma noite”, da jornalista Daniela Arbex, que tem uma abordagem inicial diferente. Daniela parte de um relato de um médico que pressentiu que aquele dia estava estranho devido ao número baixo de ocorrências.

“O livro da Dani é super forte. Mas para o audiovisual precisávamos de uma estrutura que ainda não sabíamos qual era”, conta o roteirista Gustavo Lipsztein em entrevista ao portal Metrópoles. “Quando vi a informação dos pais sendo processados, percebi que tínhamos ali uma história, uma luta por justiça — e que ainda não foi feita.”

Reportagem do portal G1 relembra que ma das etapas no processo da boate Kiss, cujo incêndio completa 10 anos nesta sexta-feira (27), foi o julgamento dos quatro réus pela morte de 242 pessoas. Os acusados chegaram a ser condenados, mas o júri foi anulado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O colegiado considerou que houve falhas em procedimentos formais no julgamento.

O juiz Orlando Faccini Neto, responsável pelo júri, pediu desculpas por eventual contribuição sua na anulação do julgamento.

"O que eu posso assegurar é que atuei com todo vigor e com toda energia justamente para que isso não ocorresse. Jamais me preocupei se o resultado final do júri aludiria à condenação ou à absolvição de um ou mais dos réus, uma vez que são quatro acusados. O meu objetivo era que houvesse uma resposta, era que houvesse uma resposta. E se as instâncias superiores do judiciário entenderem que nessa minha atuação houve alguma contribuição para que essa demora se intensificasse, eu realmente só tenho que pedir desculpas", disse em entrevista à RBS TV.

