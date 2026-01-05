Montanhista apresenta nova versão sobre o mistério do desaparecimento de jovem no Pico Paraná

247 - O desaparecimento de Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, durante uma trilha no Pico Paraná, voltou a ganhar destaque após a divulgação de um novo relato feito pelo montanhista e corredor de montanha Leandro Pierroti. Voluntário nas buscas pelo jovem, ele usou as redes sociais para apresentar uma versão diferente da que vem circulando amplamente na internet, especialmente em relação à conduta de Thayane Smith, amiga que acompanhava Roberto na trilha. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Segundo Pierroti, a narrativa que aponta Thayane como responsável direta pelo desaparecimento do jovem é reducionista e pode atrapalhar o esclarecimento do caso. “Estão colocando apenas a menina como vilã, e isso não ajuda em nada na resolução do caso”, afirmou. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o montanhista explicou que participou ativamente das buscas e chegou a subir a montanha ao lado de Thayane na tentativa de localizar Roberto. De acordo com ele, os dois jovens estavam acampados no ponto conhecido como A1 e decidiram subir até o cume do Pico Paraná apenas para assistir ao nascer do sol, prática comum entre trilheiros experientes.

Segundo Pierroti, a dupla fez a subida sem mochilas ou equipamentos pesados, deixando os pertences no acampamento. “Muita gente deixa os pertences no A1 e sobe leve. Foi isso que eles fizeram”, explicou. Ele acrescentou que o celular de Roberto teria molhado durante a virada do ano e, por esse motivo, permaneceu guardado dentro da barraca, o que explicaria o fato de Thayane estar com objetos pessoais do jovem ao retornar da trilha.O montanhista também esclareceu como teria ocorrido a separação entre Roberto e Thayane. Conforme o relato, o distanciamento aconteceu durante a descida, em um trecho de pedras. Nesse momento, Thayane teria avisado que seguiria à frente junto a corredores de montanha que passavam pelo local.

“Ela ultrapassou o Roberto e seguiu com dois corredores. Um terceiro corredor permaneceu atrás dele. Essa informação foi confirmada pelos próprios corredores”, relatou Pierroti. Segundo ele, essa dinâmica desmonta a versão de que Roberto teria sido abandonado sozinho em situação de risco imediato.

Sobre os rumores de que o jovem estaria passando mal no momento do desaparecimento, o montanhista afirmou que as informações não procedem. Ao conversar com os corredores que estavam na trilha, Pierroti disse ter ouvido o seguinte relato: “Eles disseram que ele estava cansado, mas não passando mal, não vomitando”.

Pierroti também comentou os boatos sobre uma possível discussão grave entre Roberto e Thayane. De acordo com ele, não houve briga durante a descida da montanha. Segundo o atleta, a própria Thayane relatou apenas desentendimentos pontuais ocorridos anteriormente, ainda no acampamento A1, sem qualquer confronto relevante no momento crítico da trilha.Enquanto as buscas seguem e o caso continua sob investigação das autoridades, o novo depoimento reacende o debate em torno das circunstâncias do desaparecimento e reforça o apelo por cautela na disseminação de versões não confirmadas, especialmente nas redes sociais.

Confira seu depoimento postado no Instagram: