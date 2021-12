Moradores de Foz do Iguaçu relatam pânico com choques misteriosos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Moradores do bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, relatam que estão sofrendo descargas elétricas durante atividades simples, como andar no jardim e estender a roupa no varal. Segundo os moradores, há meses alguns equipamentos estão funcionando sozinhos, mesmo fora da tomada. A reportagem é do portal G1.

Na última semana, um homem de 42 anos morreu enquanto lavava um canil, na região. Jackson Andrade de Souza era um dos adestradores mais conhecidos da cidade. A família acredita que ele tenha sofrido uma forte descarga elétrica.

O cunhado de Jackson, Aldo Pereira, desconfiou que existia algum fio desencapado soltando energia no solo.

PUBLICIDADE

"Eu comecei a furar valetas para trocar a fiação elétrica subterrânea. Eu desconectei o medidor, mas comecei a levar choque. Daí comecei a me preocupar", contou.

Ao fazer testes pela região, Aldo conectou um equipamento elétrico em uma cerca de um vizinho, que não é elétrica. O objeto começou a funcionar sozinho. A cerca também consegue acender lâmpadas e fazer funcionar outros equipamentos. oradores do bairro disseram que perceberam há algum tempo que havia algo errado. O problema se estende a pelo menos seis chácaras da região.

PUBLICIDADE

"Todo mundo está com medo. Eu estou com medo até de tomar banho, porque você tem medo de mexer em tudo", disse o morador José Roberto de Aguiar.

Na quarta-feira (2), uma equipe da Copel esteve no local. Os funcionários averiguaram a rede e o solo. A empresa constatou que há energia distribuída pela região. Os técnicos da Copel disseram que a suspeita é que exista um curto-circuito interno em um transformador do bairro, o que não é comum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: