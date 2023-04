Moro defende entrega de feto abortado no Congresso — e causa indignação

Apoie o 247

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) resolveu defender nesta quinta-feira (27) a iniciativa da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que tentaram entregar uma réplica de um feto de 12 semanas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Luiz de Almeida.

"Não entendi a recusa e o argumento do Min de Lula de que a entrega da réplica de um feto com 12 semanas seria ofensiva. Era um argumento contra o aborto, só isso. Tempos atrás recebi uma réplica igual do Senador @EduGiraoOficial, pessoa aliás sempre muito educada. Minha solidariedade ao Senador", escreveu o parlamentar no Twitter.

Moro foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Em 2021 o atual parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a suspeição dele em processos na Lava Jato. Em 2022, o ex-juiz foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral.

No mês passado, o advogado Rodrigo Tacla Duran implicou Moro em tentativa de extorsão na Lava Jato.

Normal tu não entender, sua cognição sempre foi obviamente prejudicada, Conje. Tu não entende a função de um juíz, imagina de um ministro. April 27, 2023

Isso não é um argumento, energúmeno. Um argumento é conjunto de premissa(s) e conclusão. Por isso q tu nunca poderias ter sido juiz. Qualquer estudante de direito e filosofia aprende isso nas 1as aulas. E tu não teres entendido a recusa de @silviolual tampouco surpreende, lixo.🤮 — GigioFelice (@FeliceGigio) April 27, 2023

Caro senador Moro, com esse tipo de comentário, o senhor vai aumentar as dúvidas sobre como conseguiu a magistratura… — Gabriel Nascimento (@gabrielnasp) April 27, 2023

