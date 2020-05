Moro delata Bolsonaro com advogado que já atuou para Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha

247 – O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, chamado hoje de "Judas" por Jair Bolsonaro, presta depoimento na Polícia Federal neste sábado acompanhado do advogado Rodrigo Sánchez Rios, que já atuou para o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, ambos presos na Lava Jato. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim. Neste sábado, Moro foi também criticado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que lembrou que ele vazou a delação premiada de Antonio Palocci, antes do segundo turno da eleição presidencial, para favorecer Jair Bolsonaro. Ou seja: Moro teria agido para eleger Bolsonaro e prejudicar Haddad – o que significa ter fraudado a disputa presidencial de 2018.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.