Moro deve mudar mais uma vez de partido se União Brasil fechar aliança com Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que se elegeu senador pelo União Brasil, no Paraná, deve mudar mais uma vez de partido. O motivo: sua legenda deve se aliar ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi alvo de perseguição judicial por parte de Moro.

"O senador eleito Sergio Moro já tem falado com conselheiros políticos sobre seu futuro, caso o União Brasil, seu partido, decida integrar a base de Lula no Congresso Nacional. O ex-juiz externou, nos bastidores, sua contrariedade junto a alguns aliados, que veem grande chance de Moro deixar a legenda", informa a jornalista Bela Megale , no Globo.

"Entre lideranças do União Brasil no Senado, a avaliação é que o ex-juiz 'já está isolado' e que seu futuro provável é deixar a legenda, caso o partido confirme aliança com Lula", prossegue Megale.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.