Moro filia ao PL vice-prefeito que foi preso com moto furtada (vídeo)

247 - O senador e pré-candidato ao governo do Paraná pelo PL Sérgio Moro participou da filiação do vice-prefeito de Doutor Camargo (PR), Aldalto Pezzotti Bernardino, à legenda.

Durante o ato, Moro destacou a expansão do partido e a articulação política em andamento no Paraná.

“Esse recado vai pra Doutor Camargo. O PL no Paraná tá ficando gigante”, disse. O evento também contou com a presença de dirigentes e lideranças locais, que participaram da recepção ao novo filiado.

Moro comentou a entrada do vice-prefeito no partido e a composição política da cidade.

“Bem-vindos aí ao PL. Adalto seja bem-vindo Mineiro, nosso prefeito pré-candidato a deputado federal. Uma alegria recebê-lo Adalto, você que é o nosso vice-prefeito atualmente, filiar agora você nesse momento no nosso partido”, disse.

O vice-prefeito Adalto agradeceu a recepção e comentou a expectativa em relação ao impacto político da filiação para o município e para o país.

“Se Deus quiser, a nossa população vai sair ganhando o nosso Panamá vai ganhando. O Brasil vai sair ganhando. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos estamos juntos.”