Moro presta depoimento ao STF neste sábado sobre intervenção de Bolsonaro na PF

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro prestará depoimento ao Supremo Tribunal Federal neste sábado (2), em Curitiba, no inquérito que apura as acusações feitas por ele de que Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF.

Segundo a jornalista Bela Megale, do Globo, Moro será ouvido entre o fim da manhã e o início da tarde, na Superintendência da Polícia Federal, por dois delegados do grupo que investiga inquéritos que correm no STF, e procuradores da equipe de Augusto Aras, procurador-geral da República que solicitou a abertura da investigação.

Moro pediu demissão há uma semana depois de Jair Bolsonaro intervir na autonomia da PF ao exonerar Maurício Valeixo do comando do órgão.

Em entrevista à revista Veja, Sérgio Moro voltou a criticar Jair Bolsonaro. O ex-juiz da Lava Jato disse que não vai admitir ser chamado de mentiroso e que apresentará à Justiça, assim que for instado a fazê-lo, as provas que mostram Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.